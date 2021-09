Mikis Theodorakis, de man die ons de sirtaki leerde dansen, is niet meer. De Griekse componist overleed op 96-jarige leeftijd na een woelig leven als muzikaal genie, verzetsheld en politicus. Een levensverhaal dat innig verstrengeld is met de geschiedenis van zijn thuisland.

Armen over elkaars schouders, beentjes zwiepend in de lucht op een almaar sneller tempo. We hebben állemaal al eens de sirtaki gedanst – al dan niet in beschonken toestand – op trouw- of dorpsfeesten ...