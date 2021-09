Wat gebeurt er met een pakje dat je terugstuurt? Mag je alles retourneren? En wat is de impact op de prijs?

Wanneer mensen iets terugsturen, denken ze nog aan één iets: krijg ik mijn geld terug? En als de centen terug op de rekening staan, staat niemand nog stil bij wat er daarna gebeurt met die koffiemachine die toch te groot was voor het aanrecht of de koptelefoon die niet lekker zat. Weer als ‘nieuw’ verkopen, is geen optie. Daar stak jij een stokje voor toen je de doos opende.