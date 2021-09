Ex-ploegmaat van Romelu Lukaku vergelijkt Erling Haaland met Big Rom: “Haaland heeft zulke goede loopacties”

Stefan de Vrij had woensdagavond met Oranje de handen vol met Erling Haaland van Noorwegen. De centrale verdediger kon niet verhinderen dat Haaland in de eerste helft de score opende. De Vrij was bij Inter lange tijd ploegmaat van Romelu Lukaku en vindt dat de twee spitsen veel gelijkenissen vertonen.

“Haaland heeft zulke goede loopacties en is zó explosief, dan móet je goed georganiseerd zijn”, vertelde De Vrij. “Hij is een van de beste aanvallers ter wereld. Sterk, snel en hij ligt altijd op de loer naar ruimte. Je moet dus steeds geconcentreerd zijn. Het spel van Noorwegen is op volledig op hem afgestemd, hij staat altijd scherp voor de counter. Dat betekent dat we zelf altijd de organisatie moeten bewaken voor het geval dat we balverlies lijden. Dat ging vaak goed en een aantal keer niet.”

De Vrij, die op training bij Inter vaak moest verdedigen op onze landgenoot Romelu Lukaku, ziet wat van Big Rom in Haaland. “Hij doet me denken aan Romelu Lukaku, tegen hem heb ik tijdens de trainingen natuurlijk heel vaak gespeeld. Je kunt ze qua spel best wel met elkaar vergelijken. Ik wist dus wat we konden verwachten.”