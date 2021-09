Grootvader, vader en dochter Anciaux schrijven samen een boek: “Ik heb het moeilijk met de manier waarop de politiek werkt”

Over de meeste dingen zijn grootvader, vader en dochter Anciaux het opvallend eens met elkaar. Klimaat, solidariteit, zorg voor elkaar: dat zijn de thema’s die hoog op hun agenda staan. Maar wanneer het over de politiek gaat en de manier waarop die werkt, kijken ze elk met de bril van hun generatie. “De wereld verbeteren hoeft niet per se vanuit de politiek, begin bij jezelf.”