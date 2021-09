Vzw Boven De Wolken haalde al zo’n 300.000 euro op, website begeeft het: “Op één seconde hebben 12.000 mensen proberen doneren”

Bijna 300.000 euro, zoveel geld heeft de Boven De Wolken intussen al opgehaald. De vzw die fotoshoots organiseert met kindjes die niet levend geboren worden, laat de Vlaming niet onberoerd. Wel integendeel: de crowdfundingpagina die de organisatie oprichtte omdat het in financiële nood zit, ligt al bijna 24 uur plat. “Op één seconde wilden 12.000 mensen een donatie doen. De organisatie van het platform had nog nooit zo’n piek gezien.”

“Alles is stilgevallen. De server is letterlijk ontploft”, zegt Anneleen Fransen, medeoprichter van vzw Boven De Wolken. “Het is zeker niet zo dat de mensen van het crowdfundingplatform geen ervaring hebben met dit soort acties, zij ondersteunen bijvoorbeeld ook de inzamelacties van het immens populaire Rode Neuzen Dag. Maar dit hadden ze gewoonweg nog nooit gezien, zeiden ze me. Met een team van twaalf mensen zijn ze nu al sinds gisterenavond bezig om het platform terug online te krijgen, maar het is niet zo simpel.”

Een slachtoffer van het eigen succes, heet dat dan. De actie van Boven De Wolken heeft zodanig veel mensen geraakt, dat de technologie niet meer kon volgen. Maar liefst 12.000 mensen wilden gisterenavond op één seconde tijd geld doneren aan de vzw die professionele foto’s neemt van zogenaamde sterrenkindjes, kindjes die levenloos worden geboren. Al de hele dag liepen er massaal veel sms’jes en gelddonaties binnen, maar de enorme boost op eenzelfde moment werd wellicht veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. “Er was een pushmelding naar een artikel van jullie krant, er waren reportages op VTM Nieuws en Focus WTV en tegelijkertijd kwam er een oproep van zanger Niels Destadsbader. Dat moet voor die overload gezorgd hebben”, vertelt Fransen.

500.000 euro nodig

Donderdagochtend had de vzw al zo’n 270.000 euro opgehaald. “Ondertussen is daar wel al wat bij gekomen, het zou nu in totaal bijna 300.000 euro zijn. Maar we weten het niet zeker, het is afwachten tot het platform weer werkt en de tellers zijn bijgewerkt. Wellicht gebeurt dat vanavond nog.”

Wie wil doneren via de crowdfundingpagina zal dus nog even geduld moeten hebben. Wel kan nog een donatie gedaan worden via de QR-code op de website van de vzw, ook sms’en sturen is nog mogelijk. Steunen via sms kan door ‘bdw’ te sturen naar 4330.

De vzw hoopt minstens 500.000 euro op te halen. Dat bedrag is nodig om de organisatie een jaar overeind te houden.

Reactie uit politiek

De oprichters van de vzw zijn compleet overweldigd door het succes van de crowdfundingactie, maar nog belangrijker is het signaal vanuit de politiek, stelt Fransen. “Onze vzw kan tot op vandaag nog steeds geen fiscale attesten uitschrijven voor de giften die we ontvangen”, zegt ze. “Dat komt omdat wij in geen enkele categorie passen die de overheid voorschrijft. Er zijn allerlei domeinen voor organisaties, zoals kansarmoede, integratie, dierenwelzijn, … Maar wij passen nergens in omdat we zo specifiek zijn. Als dat wordt aangepast, kunnen we spreken van een structurele verandering. Eentje die we echt nodig hebben om te kunnen blijven bestaan. Verschillende politici lieten ons al weten dat ze het op de agenda zetten, hopelijk blijft het niet bij woorden.”