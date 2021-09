De laatste bewoners van de “Schimmelwijk” die straks gesloopt wordt: “Sommigen zeggen dat ze alleen weggaan in een doodskist”

Drie jaar geleden is het intussen dat de sociale woonwijk in de Sint-Bernadettestraat in Gent plots alle nieuwskoppen haalde. Een aantal bewoners toonde op nationale televisie in welke slechte staat hun huurwoningen verkeerden. De politieke verontwaardiging was groot, zo vlak voor de verkiezingen. Bij de bewoners kwam de verontwaardiging pas vorig jaar, toen bleek dat de hele site gesloopt zal worden en iedereen er dus weg moet. “Het stigma dat op onze wijk is gekleefd, dat klopt niet. Mijn huisje is in goede staat. Schimmel? Als je een vlek vindt, geef ik je honderd euro.”