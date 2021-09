Zelfs gletsjermummie Ötzi had er een: nog steeds razend populair, maar eigenlijk is ‘de rugzak’ al minstens 5.300 jaar oud

Lieve Blancquaert reist wereld rond om over seks te praten: “Ik vloog uit tegen een man die zo over zijn vrouw praatte dat ik er bijna van moest braken”

“Let’s talk about sex, baby.” Salt-n-Pepa wist het in 1991 al: praten over seks en relaties is belangrijk. Dertig jaar later is dat nog altijd zo, ook...