Lenny Nangis (RWDM): “Bekermatch is perfecte springplank om weer op juiste spoor te komen”

Sint-Jans-Molenbeek -

Vlak voor de competitiestart liep hij corona op, maar Lenny Nangis (27) werkte hard aan zijn terugkeer en is klaar om RWDM na meer dan 200 minuten droogte weer aan doelpunten te helpen. “De beker is een competitie apart, laten we daar handig gebruik van maken”, zegt Nangis.