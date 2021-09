Uitstel Sevilla - FC Barcelona afgewezen door Spaanse bond

Het verzoek van La Liga om het op zaterdag 11 september voorziene competitieduel tussen Sevilla en FC Barcelona uit te stellen, is afgewezen door de Spaanse voetbalbond (RFEF). Hetzelfde geldt voor de match Villarreal - Alavés. La Liga had het uitstel op aangeven van de clubs aangevraagd aangezien de komende interlandperiode in Zuid-Amerika twee dagen langer duurt dan in de rest van de wereld. Daardoor krijgen de clubs hun Zuid-Amerikaanse internationals pas eind volgende week terug.

La Liga was in beroep gegaan tegen het besluit van de Wereldvoetbalbond (FIFA) om de interlandperiodes voor Zuid-Amerika in september en oktober met twee dagen te verlengen, dit gezien “de uitdagingen door de coronapandemie”. Maar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) stelde de FIFA eerder deze week in het gelijk. Bijgevolg moesten de spelers vrijgegeven worden.

La Liga vroeg vervolgens om twee competitiewedstrijden (Sevilla - FC Barcelona en Villarreal - Alavés) van 11 september uit te stellen, aangezien verschillende spelers pas eerder die dag in Spanje aankomen. Hoewel de RFEF dit verzoek intussen heeft geweigerd, benadrukt La Liga dat het zal blijven vechten voor uitstel van de wedstrijden. De beslissing van de RFEF, die van oordeel is dat er geen sprake is van overmacht, “is niet in overeenstemming met de wet”, zo klinkt het.

(belga)