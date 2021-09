President Macron drie dagen op bezoek om Marseille te redden van bendegeweld: “Hij belooft zoveel dat we het moeilijk geloven”

De Franse president Emmanuel Macron is woensdag begonnen aan een driedaags bezoek aan Marseille. Hij maakt er een plan bekend om de op één na grootste stad van Frankrijk te genezen van het ongeziene bendegeweld en er een “mediterrane hoofdstad” van te maken. De eerste stap: politie en justitie versterken. Al worden zijn beloftes maar lauw onthaald.

Van onderwijs over transport, stadsvernieuwing of milieu tot veiligheid, het staatshoofd zou zich over “de kwetsbaarheden” van Marseille buigen tijdens zijn bezoek, het langste aan één enkele stad sinds het begin van zijn ambtstermijn.

De zuidelijke havenstad heeft dan ook te kampen met een escalerende crisis. In minder dan twee maanden vielen er twaalf doden bij wrede afrekeningen onder drugbendes. Sinds daarbij ook een amper veertienjarige jongen omkwam, staan de problemen in de stad hoog op de nationale politieke agenda. Vorige week maandag kwam de minister van Binnenlandse Zaken al meer agenten beloven, een dag later kreeg de stad de minister van Justitie op bezoek om te verzekeren dat Marseille meer magistraten krijgt. Nu komt president Macron dus persoonlijk ter plaatse oplossingen beloven.

Foto: AFP

Beloftes

Na de eerste dag van zijn bezoek, waarop hij buurtbewoners en politieagenten ontmoette, zei Macron woensdagavond niet te zullen opgeven in de strijd tegen drugshandel. “We zien steeds meer resultaten en we zullen doorgaan tot het einde om handelspunten definitief af te sluiten.”

Dat er no-go-zones zouden zijn, ontkende Macron na kritiek van rechts en extreemrechts naar aanleiding van een reportage die toonde dat drugdealers de ingangen van een woonwijk controleerden. “Er is geen enkele plaats in Marseille waar de politie niet komt. Dat bestaat niet.”

De president beloofde wel meer middelen voor de politie. Hij kondigde de financiering van 500 bewakingscamera’s aan en verzekerde dat de 200 extra politieagenten die zijn binnenlandminister al beloofde er een jaar vroeger zullen zijn, tegen eind 2022.

Macron beloofde daarnaast niet alleen de politie maar ook justitie te versterken, zodat geen “trombose-effect” zou optreden op het niveau van de rechtbanken. “We zullen naar behoren inspelen op de behoeften.” In maart had rechtbankvoorzitter Olivier Leurent nog het gebrek aan rechtszalen aan de kaak gesteld. Er waren er volgens hem 10 te weinig, en hij schatte dat er 125 tot 130 rechters nodig zouden zijn (tegenover de huidige 114) om “bevredigend te werken” en straffeloosheid te vermijden.

Foto: REUTERS

“We moeten de symptomen behandelen,” aldus Macron, “want de bewoners van de wijken eisen het recht om in rust en veiligheid te leven. Zij zullen niet naar ons luisteren over al de rest als wij er op veiligheidsgebied niet in slagen.”

Sceptische reacties

De eerste reacties op Macrons aankondigingen waren lauw. De honderden bewakingscamera’s worden op gemengde gevoelens onthaald in de stad. En de overige maatregelen zouden niet volstaan. “Er moeten meer dan 300 extra agenten bijkomen om een efficiënte politie te hebben”, volgens adjunct-burgemeester voor veiligheid Yannick Ohanessian.

“We moeten de consumenten raken, het zal niet genoeg zijn om de handel te bestrijden”, zei verantwoordelijke van de vakbond Alliance Rudy Mana. Macron had, net als zijn binnenlandminister vorige week, gezegd dat druggebruikers medeplichtig zijn, maar concrete actie werd daarover niet aangekondigd.

“We gaan niet klagen dat hij 150 miljoen euro uitgeeft aan het commissariaat. We willen het graag geloven. Maar er is ons zo veel beloofd, dat het moeilijk is het te geloven”, aldus nog Mana. “De politie alleen zal het niet doen, we moeten stoppen met hen naar de vuurlinie te sturen.”

Nog meer beloftes

De komende dagen zal Macron naar verwachting ook nog meer geld beloven voor onderwijs en jobs, om de rekrutering van jongeren door de bendes te stoppen.

Donderdag zou de Franse president alvast honderden miljoenen euro’s staatssteun aankondigen, met name voor de renovatie van ruim 200 van de 472 scholen van de stad. In de volkswijken zal hij met inwoners over de veiligheid spreken. Ook zal hij het over het nijpende tekort aan openbaar vervoer hebben – twee metrolijnen voor 900.000 inwoners van de stad en bijna 1,6 miljoen van de agglomeratie –, over de renovatie van woningen twee jaar na de instorting van verscheidene gebouwen waarbij acht doden vielen, en over de gezondheidssituatie.

De laatste dag van Macrons bezoek zal aan het milieu gewijd zijn. Vrijdag opent in Marseille namelijk het wereldcongres van het internationale natuurbeschermingsverbond IUCN (International Union for Conservation of Nature), dat tot 11 september in de stad loopt.

In Marseille staat voor Macron meer op het spel dan het welzijn van de stad. Met de presidentsverkiezingen in aantocht en twee tegenkandidaten die zich profileren op ordehandhaving en veiligheid, wil Macron zich ook op dat vlak tonen.

