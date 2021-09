Ruben Semedo weer in nauwe schoentjes: Portugees international op borgtocht vrij na aanklacht voor verkrachting

De Portugese international Ruben Semedo, die enkele dagen geleden in de Griekse hoofdstad Athene aangeklaagd werd voor de verkrachting van een zeventienjarig meisje, is donderdag vrijgelaten na betaling van een borgsom van 10.000 euro, zo vernam nieuwsagentschap AFP uit gerechtelijke bron. Daarbij werden er geen voorwaarden opgelegd.

Het meisje had bij de politie verklaard dat Semedo en een 40-jarige Nigeriaan haar naar zijn huis hadden meegenomen en haar daar hadden verkracht. Via zijn advocaat verklaarde de 27-jarige profvoetballer van Olympiakos eerder al onschuldig te zijn. “Mijn cliënt beweert ook dat de vrouw 19 jaar is”, vertelde de advocaat.

Semedo speelt sinds 2019 bij de Griekse club. Daarvoor verdedigde hij de kleuren van het Spaanse Villarreal. In Spanje kwam Semedo ook al in aanraking met justitie. Hij werd er in 2018 aangeklaagd voor diefstal, illegaal wapenbezit en poging tot moord en werd tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Die straf werd opgeschort, maar hij mag acht jaar het land niet in.