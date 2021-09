Indrukwekkend: China sloopt 15 wolkenkrabbers in één keer

Vijftien wolkenkrabbers die in luttele seconden verdwijnen, dat is wat er gebeurde in Kunming, in het zuidwesten van China. De vijftien gebouwen, allemaal onafgewerkt, stonden er al zeven jaar. Omdat er gevreesd werd voor instabiliteit door wateroverlast, besloot de lokale overheid er korte metten mee te maken. Bekijk in bovenstaande video hoe de vijftien flatgebouwen vrijwel meteen verdwijnen.