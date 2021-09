Amerikaanse toezichthouder houdt Virgin Galactic aan de grond na incident tijdens ruimtereis

De Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaart (de FAA) heeft beslist het ruimtevliegtuig van Virigin Galactic aan de grond te houden nadat zich tijdens de historische ruimtereis van zijn stichter Richard Branson in juli een incident heeft voorgedaan.

Volgens de FAA is het ruimteschip op 11 juli tijdens de terugweg van zijn traject en de toegestane luchtruimte afgeweken. In de cockpit was eerst een oranje en dan rode verklikker aangefloept. Dit laatste duidt op gevaar.

Virgin Galactic heeft altijd gezegd dat de vlucht normaal was verlopen, maar de FAA stelt toch een onderzoek in. Pas wanneer dat is afgerond of wanneer de instantie zeker is dat de veiligheid van passagiers en anderen is gewaarborgd, mag het toestel weer vliegen.

Het ruimtevliegtuig, de SpaceShipTwo, vloog in juli naar een hoogte van ongeveer 86 kilometer. Het toestel werd bestuurd door twee piloten. Branson zelf en drie van zijn naaste medewerkers waren de passagiers.

Door de wind

Op die hoogte gaat de dampkring langzaam over in het luchtledige van het heelal. Tijdens de vlucht gaat het toestel ruim drie keer zo snel als het geluid. Op de top zijn de passagiers korte tijd gewichtloos. Ze zweven door het toestel. Door de ramen zien ze de kromming van de Aarde, de sterren en het donkere heelal.

Na een korte tijd trekt de zwaartekracht het ruimtevliegtuig langzaam naar beneden. Tijdens die landing vloog het toestel bijna 2 minuten lang iets lager dan was afgesproken. Virgin Galactic erkent dat, maar zegt dat er geen gevaar voor anderen was. Volgens het bedrijf werd het toestel door de wind op grote hoogte iets uit koers geblazen.

Virgin Galactic wil toeristische vluchten richting de ruimte verkopen, en met zijn eigen vlucht wilde Branson daar reclame voor maken. Hij is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met twee andere multimiljardairs. Ook Amazon-oprichter Jeff Bezos, die een week na Branson naar de ruimte ging, en Elon Musk (Tesla, PayPal, SpaceX) hebben zich op het ruimtetoerisme gestort.