Voetganger in Heusden-Zolder bij aanrijding met vrachtwagen omgekomen

Heusden-Zolder -

Bij een verkeersongeval in Heusden-Zolder is donderdagavond een voetganger om het leven gekomen. Rond 19 uur werd een man op de Koolmijnlaan in de buurt van een zebrapad door een vrachtwagen gegrepen. De aanrijding gebeurde aan het kruispunt met de Waterleidingstraat en de Kleuterweg.