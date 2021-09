Pomp bij tankstation As in lichterlaaie na probleem met gas

As - Door een probleem tijdens het tanken van gas bij een tankstation in As schoot de pomp in brand. Dankzij het noodsysteem met terugslagklep kon erger voorkomen worden.

Een koppel stopte gisteren rond 19.45 uur aan het tankstation van Charles Dexters op de Breeërweg in As. Ze wilden hun lpg-tank vullen, maar bij het tanken ging het mis. “Mijn vriend was aan het tanken, terwijl ik op de passagierszetel zat”, vertelt de vrouw. “Ik zag plots in de spiegel vuur. Mijn dochter zei onmiddellijk dat we moesten vluchten. We vreesden dat het zou ontploffen. We liepen de straat over, terwijl er auto’s stopten. Andere chauffeurs hebben mijn vriend aangesproken en verteld dat hij zo snel mogelijk de mobilhome moest verplaatsen. Hij heeft dat dan gedaan terwijl ik de brandweer belde. Wat er is misgelopen, weet ik niet.”

Steekvlam

Ook de mobilhome raakte zwaar beschadigd. Foto: TP

“Die man was aan het tanken toen het plots fout ging. Ik zag een steekvlam en de pomp vloog in brand”, vertelt Charles Dexters. Hij baat het tankstation al decennia uit. “De gastank hebben we 45 jaar en het is de tweede keer dat dit gebeurd.”

De man rende naar buiten met een brandblusser. “Alles stond in volle vuur en de vlammen sloegen over op de naastgelegen dieselpomp, maar met de brandblusser kon ik het vuur toch doven. Ik heb de noodstop geactiveerd zodat erger kon voorkomen worden. Dat systeem sluit alle leidingen af. Ook de toevoer naar de gastank achteraan heb ik dichtgedraaid. De brandweer is dan toegekomen en die heeft het overgenomen.”

Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer bluste lange tijd na en voerde een controle uit. Hoe groot de schade aan het tankstation is, zal nog moeten blijken.

