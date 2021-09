Cristiano Ronaldo krijgt vertrouwde rugnummer 7 bij Manchester United

Cristiano Ronaldo zal het rugnummer 7 dragen bij Manchester United. Dat heeft de Premier League-club donderdagavond bekendgemaakt. De 36-jarige Portugese superster neemt het shirtnummer, waarmee hij ook in zijn eerste periode op Old Trafford speelde, over van Edinson Cavani. De Uruguayaanse aanvaller zal voortaan met het rugnummer 21 aantreden.

Ronaldo zal beginnen trainen met de Red Devils zodra zijn quarantaineperiode van vijf dagen voorbij is. Vanwege zijn schorsing voor de eerstvolgende interland van Portugal in de WK-kwalificaties kreeg hij de toelating om de Portugese selectie te verlaten.

CR7 trapte zichzelf woensdagavond nog maar eens de geschiedenisboeken in. Hij maakte zijn 110e en 111e doelpunt voor Portugal, waarmee hij de internationale topschutter aller tijden werd. Eind juni had hij al het record (109 doelpunten) van de Iraniër Ali Daei geëvenaard. Daarnaast bezorgde hij zijn land in extremis een 2-1 zege tegen Ierland.

United legde Ronaldo dinsdag voor twee seizoenen vast. Hij verliet Juventus.

