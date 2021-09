Moeder die na 9 jaar werd vrijgesproken van poging tot vergiftiging dochter: “Die tijd maken we nooit meer goed”

Dilsen-Stokkem -

Na negen jaar onderzoek is spoedarts Ine D. (45) uit Dilsen-Stokkem door de rechter vrijgesproken van poging tot vergiftiging van haar dochter. “Al die jaren heb ik mijn dochter niet mogen zien”, vertelt de gebroken vrouw. “Mijn kind is nu zeventien. Die verloren jaren kunnen we nooit meer goedmaken”.