Auto’s drijven voorbij, metro’s staan blank en veel doden: extreme regenval in New York is een rampenfilm in het echt

Al minstens veertien doden werden gisteravond geteld na de extreem zware regenval in New York en New Jersey. De meeste slachtoffers stierven nadat ze vast kwamen te zitten in ondergelopen kelders of metrostations of toen ze zich vast hadden gereden met de auto en verdronken. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog fors zal stijgen. Want net als in Pepinster en Verviers dreven auto’s als luciferdoosjes door het water.