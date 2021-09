OVERZICHT WK-KWALIFICATIES. Spanje de boot in tegen Zweden, Europees kampioen Italië blijft steken op gelijkspel tegen Bulgarije

De WK-kwalificaties zijn weer volop aan de gang. Welke teams zetten stappen richting het WK 2022 in Qatar en welke landen geraken in moeilijkheden? Een overzicht.

Hongarije - Engeland 0-4

Hongarije en Engeland bikkelden om de voorlopige eerste plaats in groep I. In de 55ste minuut ontbond Raheem Sterling zijn duivels en maakte hij er 0-1 van. Kane, Maguire en Rice volgden in de tweede helft zijn voorbeeld en maakten er zo een 0-4-zege van. Engeland loopt zo uit met twaalf punten in groep I. Polen en Hongarije volgen met zeven punten.

Polen - Albanië, de andere partij van donderdag in poule I, eindigde op 4-1. De Poolse doelpunten kwamen op naam van Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak en Karol Linetty. Lewandowski maakte zijn 70e interlanddoelpunt.

Italië - Bulgarije 1-1

De kersverse Europees kampioen stond voor de wedstrijd tegen Bulgarije ruim op kop met tien punten in groep C. Eerste achtervolger Zwitserland telt er zes.

Chiesa schoot met een harde knal Italië op voorsprong na een kwartier. De aanvaller zette een een-twee op en werkte dan zelf af. Op slag van rust maakte Bulgarije er op knappe wijze 1-1 van. Een harde voorzet vanop de linkerflank werd in één tijd tegen de netten gewerkt. Meteen de eerste goal die Italië moest incasseren sinds oktober 2020. Acht opeenvolgende thuiswedstrijden hielden de Azzurri de nul voor de wedstrijd tegen Bulgarije.

Ondanks het teleurstellend gelijkspel is de Squadra Azzurra nu al 35 wedstrijden ongeslagen, een evenaring van het wereldrecord van Spanje (2007-2009) en Brazilië (1993-1996).

Nog in groep C versloeg Noord-Ierland verder Litouwen met 1-4.

Liechtenstein - Duitsland 0-2

Bij Duitsland vierde Gündogan zijn vijftigste cap en maakte Hansi Flick zijn debuut als bondscoach. Die Mannschaft moest eigenlijk winnen want de Duitsers stonden voor aanvang van de wedstrijd pas derde in groep J.

Duitsland zou op papier over dwergstaat Liechtenstein moeten walsen, maar in werkelijkheid was het wachten tot minuut 41 tot Timo Werner de ban brak. Diep in de tweede helft verdubbelde Leroy Sane de Duitse voorsprong.

De Duitsers hadden wat goed te maken. In maart leed het team van toen nog bondscoach Joachim Löw een opzienbarende 1-2 thuisnederlaag tegen Noord-Macedonië. Noord-Macedonië - Armenië eindigde op 0-0, IJsland - Roemenië op 0-2.

Zweden- Spanje 2-1

In de wedstrijd tussen Zweden en Spanje ging het om de voorlopige eerste plaats in groep B. Al na vijf minuten stond 1-1. Soler opende de score en bracht de Spanjaarden op voorsprong, maar amper één minuut later bracht wie anders dan Isak Zweden alweer op gelijke hoogte met een schot van buiten de zestien.

In de tweede helft kwam Zweden zowaar op voorsprong. Na een knappe voorbereidende actie van Kulusevski schoot Claesson in de korte hoek de 2-1 binnen.