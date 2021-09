REACTIES. Hans Vanaken en Thibaut Courtois tevreden met wedstrijd tegen Estland: “Opdracht volbracht”

De Rode Duivels wonnen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland met 2-5. Hans Vanaken en Thibaut Courtois kwamen het na de zege uitleggen voor de camera’s van VTM.

Hans Vanaken: “Ik had meer assists achter mijn naam kunnen hebben”

Hans Vanaken reageerde opgetogen na de wedstrijd. De middenvelder van Club Brugge scoorde de eerste goal voor de Rode Duivels. “Het is fijn om een doelpunt mee te pikken. De manier waarop was naar m’n kwaliteiten. Daarna zijn we blijven zoeken en uiteindelijk vallen de doelpunten wel. De eerste tegengoal was een communicatiefout op links, maar uiteindelijk zijn we gewoon blij met de drie punten. Opdracht volbracht.” Vanaken mocht ook twee assists op zijn conto schrijven. “Al bij al ben ik tevreden, maar het hadden er mee kunnen zijn.”

“Of ik nog meer speelminuten verwacht in de komende wedstrijden? Ik ben tevreden met mijn match vandaag, de bondscoach moet nu keuzes maken. Het zal ervan afhangen wie er allemaal terugkeert.”

Foto: BELGA

Thibaut Courtois: “In balbezit spelen we goede match”

Ook Thibaut Courtois was tevreden na de 2-5-zege in Estland. “Ik denk dat we in balbezit heel goed speelden. De twee tegendoelpunten waren minder, maar het is wat het is. Niks aan te doen. Dat is iets wat we intern moeten analyseren. Het belangrijkste was de overwinning vandaag. Tsjechië kreeg thuis veel kansen tegen ons. Dat was een moeilijke match. We waren toen niet echt onszelf en zullen nu beter moeten doen. We mogen niet zoveel kansen weggeven. Gelukkig spelen we nu weer in een zo goed als vol stadion. Of ik terug keer naar Madrid maandag? Ik ga er vanuit dat ik de drie matchen speel, maar het belangrijkste is zondag winnen en dan zien we wel.”

Foto: BELGA

Roberto Martinez: “Uitdaging goed doorstaan”

“Bij de eerste goal gaan alle credits naar Estland”, reageerde bondscoach Roberto Martinez. “Het was een geweldig schot. Dat gebeurt in het voetbal. De tweede goal komt er na de vervanging van Carrasco. We kregen niet de tijd om opnieuw op de juiste positie te staan. Ik ben wel tevreden dat we rustig bleven na die eerste tegengoal. De vijf goals die we zelf maken geven voldoening. We moesten oppassen voor counter, want die zocht Estland.”

“Of de eerste tegengoal een misverstand was tussen twee spelers die niet gewend zijn om samen te spelen? Nee, dat is een beslissing. We wisten op voorhand dat het niet simpel zou zijn.We zagen het met Frankrijk en Portugal woensdag. Als je niet klaar bent, kan het fout lopen. Die eerste tegengoal was een echte test. Die dingen gebeuren. Estland had maar een halve kans nodig, maar onze reactie was goed. Het team was klaar en dat toont de maturiteit van de ploeg. De nieuwe spelers die inkwamen pasten zich goed in. Ook al was het een jaar geleden dat ze hun kans kregen. We hebben deze uitdaging goed doorstaan.”