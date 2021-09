Roberto Martinez na zege in Estland: “Veel om blij om te zijn”

Roberto Martinez was vooral blij om de zege. Hij loofde Estland en wilde nauwelijks horen van de defensieve zwakheden. Nochtans: de Rode Duivels waren amper de kleedkamer uit of ze stonden al 1-0 achter.

“De eerste tegengoal is fantastisch schot”, analyseerde de bondscoach. “Die valt ook door de gretigheid van Estland. Voor de tweede goal heb ik ook een verklaring. Die viel na een vervanging. Trossard was uit positie. Het belangrijkste is dat we ook na die vroege achterstand kalm bleven en deden wat we moesten doen. We creëerden kansen.

De bondscoach vond dat hij veel had om blij om te zijn.

“Ik ben verheugd dat we vijf keer scoorden na een tegengoal. Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië,... Ze hadden het allemaal moeilijk. Ik ben ook blij met de nieuwe spelers die we integreerden. Saelemaekers, Trossard en Vanaken wisten perfect wat ze moesten doen. Dat doet deugd. Want behalve wedstrijden winnen willen we ook de ploeg ontwikkelen.”

Tielemans (enkel) is in principe speelklaar voor zondag tegen Tsjechië. Ook Vertonghen en Meunier worden gerecupereerd. Voor Praet is het nog afwachten.