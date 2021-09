Lukaku na 65e en 66e interlandgoal: “Ik weet wanneer ik ga scoren”

Romelu Lukaku maakte weer het verschil. Met de 1-2 en 1-3 zette hij de Rode Duivels op weg naar de zege. De spits blijft maar scoren.

Lukaku was maar matig tevreden. “We incasseren veel te vroeg die goal”, aldus de spits. “Zo’n vroeg tegendoelpunt is nooit goed. Voor hetzelfde geld heb je een moeilijke dag en kan je het niet meer rechtzetten. Gelukkig was dat vandaag niet het geval. Het was een wake-upcall. We wisten dat we met grote intensiteit aan de wedstrijd moesten beginnen. Dat zou Estland ook doen. Zondag hebben we een heel moeilijke wedstrijd tegen Tsjechië. Dan zullen enkele dingen beter moeten. ”

Wat dan? “De bal moet veel sneller diep gespeeld worden. Dat hoeft niet zo nodig naar mij te zijn. Dat kan ook naar Eden Hazard zijn. Sommige situaties moeten we sneller herkennen. Dat is een werkpunt. Want nog eens: zondag tegen Tsjechië wordt het moeilijk.”

Met zijn doelpunten was Lukaku natuurlijk wel tevreden. “66 goals in 99 wedstrijden, dat is mooi. De dokter had er ook naar verwezen. Hij zette me onder druk om twee goals te maken. Het record van Ronaldo? Ach, het ultieme doel is winnen. Individueel is dat record halen misschien wel leuk, maar ik denk toch vooral in functie van de ploeg. Ik weet na de titel met Inter dat je vooral respect afdwingt met het winnen van prijzen met de ploeg.”

Puur training

Als je dat eerste doelpunt ontleedt, kan je bijna voorspellen dat Lukaku gaat scoren. “Ik weet ook wanneer ik ga scoren. Dat is puur training. Weet je wat het moeilijk maakt voor de verdedigers? Ik kan naar de twee kanten draaien. Ik voel waar ze willen anticiperen. Ik bereid me ook voor. Ik kijk naar video’s om te zien hoe de verdedigers op hun best zijn.”

Lukaku pakte pas zijn tweede gele kaart in 99 interlands bij de Rode Duivels. “Dat is niet veel, hè. Ik ben nerveus, maar ken de limiet. Nu was het een fout van mij. Ik kan daar niet over discussiëren.”