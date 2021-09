Zelfs een slechte deal sluiten mislukte nog bijna: transfer van Antoine Griezmann maakt duidelijk hoe slecht FC Barcelona eraan toe is

Het moet de vreemdste transfer van de hele mercato geweest zijn. Frans international Antoine Griezmann (30) die, terwijl FC Barcelona hem een maand eerder nog gezegd had dat hij absoluut moest blijven, ineens aan een monsterkorting terug naar zijn ex-club Atlético moest. Een slechte deal voor Barça, dat met het mes op de keel stond. Maar zelfs die mislukte nog bijna, alsof de club even duidelijk wilde maken hoe hard ze op de sukkel is.