De Lijn belooft bijkomende bussen voor Buggenhoutse leerlingen

Buggenhout - De Lijn belooft twee bijkomende bussen voor vier Buggenhoutse scholen waar kinderen met een beperking school lopen. Die zouden vanaf maandag ingezet worden, zodat vier bijkomende coronabussen beschikbaar zijn voor het leerlingenvervoer. Donderdag had de directie van een van de scholen erop gewezen dat het bundelen van ritten ertoe had geleid dat een 4-jarige kleuter om 5.56 uur zou worden opgehaald.

Zowat 17 bussen verzorgen in Buggenhout leerlingenvervoer voor scholen voor kinderen met een beperking. Door de pandemie had de scholengroep recht op vier bijkomende bussen, maar die bleken op 1 september niet allemaal op te dagen. Het personeel van de school en de directie zijn kinderen zelf gaan ophalen maar ook vandaag (donderdag) bleken niet alle beloofde bussen beschikbaar.

In een voorlopig draaiboek voor vrijdag was sprake van een 4-jarige die om 5.56 uur moest klaar staan en zes uur moest reizen omdat twee bussen nog steeds niet beschikbaar waren. De leerlingen werden daarom allemaal op een bus met een extra lang traject geplaatst. De Lijn reageert vrijdag op de klachten van de school en zegt dat de moeilijke start van het schooljaar de gevolgen waren van een noodoplossing. “Doordat er op dat moment slechts 2 bussen beschikbaar waren, moest door De Lijn een noodoplossing worden opgesteld”, klinkt het in een schriftelijke mededeling. “Dat zou ertoe geleid hebben dat de leerlingen die het verst woonden, vroeg zouden moeten worden opgehaald. En dat zou dus voor dit kindje uit Antwerpen op vrijdag het geval geweest zijn. Dit noodplan is, in overleg, uiteindelijk niet uitgevoerd.”

Vanaf vrijdag zegt De Lijn een bijkomende bus beschikbaar te hebben. “Bus 3 rijdt vanaf vandaag, bus 4 vanaf maandag. Doordat ondertussen bus 3 rijdt, kan het kindje om 7u20 worden opgehaald.” Maar de directie van de school geeft te kennen dat er vooral nood is aan een duurzame oplossing op lange termijn. Donderdag volgde een “constructief gesprek” met het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld), die volgens de directie belooft op zoek te gaan naar de nodige middelen om de bussen op termijn te financieren.

