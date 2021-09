Twitter lanceert “Super Follows”: betalen om tweets te zien

Twitter geeft eigenaars van sommige populaire Twitter-accounts voortaan de mogelijkheid om volgers te laten betalen om bepaalde tweets te lezen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Twitter lanceert het nieuwe systeem voorlopig enkel in de VS en Canada. “Super followers” betalen 2,99 dollar, 4,99 dollar of 9,99 dollar per maand voor tweets en conversaties waar enkel zij toegang toe krijgen. Twitter krijgt een deel van de inkomsten.

In de toekomst zal Twitter nog meer mogelijkheden toevoegen voor betalende volgers, zoals toegang tot audio of nieuwsbrieven.

Alleen op Apple en met 10.000 volgers

In een eerste fase zal maar een beperkt aantal Amerikaanse accounts tweets tegen betaling kunnen aanbieden. Het werkt voorlopig ook enkel op Apple-toestellen.

Wie inkomsten wil genereren, moet in elk geval eerst meer dan 10.000 volgers hebben, minstens 18 jaar zijn en in de voorbije 30 dagen minstens 25 tweets hebben verstuurd.

Twitter zoekt manieren om geld te verdienen zonder meer advertenties te moeten invoegen. Zo lanceerde het bedrijf in juni al extra diensten tegen betaling voor gebruikers in Canada en Australië. Toen ging het om extra mogelijkheden op het platform, bijvoorbeeld om tweets te rangschikken of ze gemakkelijker te lezen.