Vliegtuigje stort neer op bedrijf in Connecticut: 4 doden

In de VS is vrijdag een klein vliegtuig neergestort op een bedrijfsgebouw in Connecticut. Alle vier de inzittenden kwamen om het leven.

De krant Hartford Courant meldt, daarbij verwijzend naar de autoriteiten, dat een mechanisch defect waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de crash kort na de start.

De Cessna Citation 560XL stortte rond 9.50 uur neer vlak naast Trumpf Inc. in Farmington, botste tegen het gebouw en vatte vuur. Niemand raakte ernstig gewond in het bedrijfsgebouw, al vielen daar wel twee lichtgewonden. De doden zijn de twee piloten en de twee passagiers aan boord, bevestigen de autoriteiten.

Het vliegtuigje raakte ook elektriciteitskabels en omwonenden kwamen zonder stroom te zitten.

Foto: AP