Voorlopige balans van noodweer: 24.000 woningen getroffen in 36 gemeenten

Volgens een voorlopige balans zijn bij het noodweer midden juli 3.200 woningen gedeeltelijk verwoest en moet van 400 anderen nog worden bepaald of ze gesloopt of onbewoonbaar verklaard moeten worden. Dat zegt de Waalse minister van Huisvesting en Lokale Overheden, Christophe Collignon, vrijdag in de kranten van Sudpresse.

“We zijn aan het extrapoleren en baseren ons op gegevens van verzekeringsmaatschappijen of de burgemeesters van de verschillende gemeenten”, stelt hij. Volgens de nu naar voor gebrachte cijfers zijn er in 36 gemeenten 24.000 gebouwen getroffen. En dat in diverse stadia: van ondergelopen kelders tot veel grotere schade. En niet alles wordt gemeld.

Het is voor de minister moeilijk in te schatten hoeveel mensen nog geen woonruimte hebben gevonden. “Sommigen hebben tijdelijk onderdak gevonden bij gezinnen, maar nog niet voor lange termijn”, aldus Collignon.

Gezien de omvang van de noden heeft minister Collignon beslist om bijkomend 30 miljoen euro vrij te maken, naast de reeds vastgelegde 5 miljoen, voor de getroffen gemeenten, provincies en de diensten van de gouverneurs.