Vier gewonden bij mesaanval in supermarkt in Nieuw-Zeeland, verdachte gedood

In Auckland, een stad in Nieuw-Zeeland, zijn vier mensen vrijdag gewond geraakt bij een mesaanval in een supermarkt. Dat heeft de politie bevestigd aan lokale media. De politie heeft de verdachte doodgeschoten.

Twee gewonden zijn er erg aan toe. De andere twee hebben slechts lichte verwondingen. Volgens de NZ Herald haalde de dader uit met een mes. Het incident zou nog niet afgehandeld zijn. Premier Jacinda Ardern wordt op de hoogte gehouden van de situatie.

In Nieuw-Zeeland ligt het drama in Christchurch nog vers in het geheugen. Een Australiër schoot er in maart 2019 in twee moskeeën 51 mensen dood.