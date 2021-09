Lionel Messi ontsnapt aan drama: Argentijnse wereldster slachtoffer van doodschop tijdens WK-kwalificatiewedstrijd

In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK in Qatar hebben Brazilië en Argentinië donderdag een overwinning behaald op verplaatsing.

Everton Ribeiro, spits van Flamengo, bezorgde Brazilië met een treffer halfweg de tweede helft de 0-1 zege tegen Chili. De Goddelijke Kanaries konden in Santiago rekenen op Neymar maar misten wel enkele sterkhouders uit de Premier League (door het veto van de Engelse clubs), zoals doelman Alisson en centrale verdediger en aanvoerder Thiago Silva.

Argentinië, met Lionel Messi, behaalde een 1-3 overwinning in Venezuela. Lautaro Martinez (45.+2) opende de score in Caracas. Na de pauze diepten Joaquin Correa (71.) en Angel Correa (74.) de voorsprong verder uit. Yeferson Soteldo (90.+4) legde diep in blessuretijd de eindstand vast.

De kersverse PSG-speler mocht wel van geluk spreken dat hij heelhuids van het veld kon stappen. De Venezuelaan Luiz Martinez pakte uit met een halve doodschop op het been van Messi, waarvoor hij terecht rood kreeg en mocht gaan douchen.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.



A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP — 2021/22 Football Season (@JoySportsGH) September 3, 2021

Met 21 op 21 blijft Brazilië afgetekend leider voor Argentinië (15 op 21). Ook Ecuador (12 ptn) en Uruguay (9 ptn) hebben voorlopig een ticket voor het WK in handen. Ecuador won met 2-0 van Paraguay, Uruguay speelde 1-1 gelijk in Peru. In de vijfde wedstrijd van de avond hielden Bolivia en Colombia elkaar in evenwicht (1-1).

Zondag gaat de kwalificatieronde verder met onder meer de klassieker Brazilië-Argentinië in Sao Paulo.

