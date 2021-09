Arsène Wenger doet plan om elke twee jaar een WK te organiseren uit de doeken: “Clubs hebben er alle baat bij, spelers zijn voor”

Wordt het WK-voetbal over enkele jaren om de twee jaar afgehaspeld? Als het van FIFA-voorzitter Gianni Infantino afhangt wel. Die krijgt daarbij de steun van niemand minder dan Arsène Wenger, de legendarische ex-coach van Arsenal.

Eind mei zagen de plannen van de FIFA voor een WK om de twee jaar voor het eerste het daglicht. Het kwam toen ter sprake op de algemene vergadering. Wanneer en of de plannen er door zullen komen, is nog maar de vraag. De kans is immers groot dat de plannen op grote tegenwerking zullen stuiten van de nationale competities en clubs.

Maar Wenger doet bij L’Equipe een oproep om het plan om te zetten in de realiteit. De Fransman werkt volgens de sportkrant “al maandenlang aan een revolutie van het internationale voetbal”. Het doel: om de twee jaar een WK én een EK. Daardoor zou er elke zomer een groot toernooi plaatsvinden. De kwalificaties daarvoor zouden dan steeds in een periode van vier tot vijf weken afgehaspeld moeten worden.

“Tot 2024 blijft de internationale kalender ongewijzigd aangezien deze al een tijdje vastligt”, stelt Wenger. “Maar vanaf dan zijn er mogelijkheden om zaken te veranderen. Het doel daarvan is om de kwaliteit van het voetbal te verbeteren door meer competities te organiseren. En tegelijkertijd wat te sleutelen aan de spelregels. Zo kan het niveau opgekrikt worden. De verdeling tussen clubvoetbal en nationale elftallen moet meer doordacht uitgevoerd worden. Dus minder vaak interlandvoetbal tijdens het jaar, maar dan wel telkens voor een langere periode.”

En daaruit is het plan van een tweejaarlijks WK voortgekomen. “Het grote idee is om in eerste instantie de kwalificatiewedstrijden te groeperen in twee internationale vensters, in oktober en maart”, klinkt het. “Dat zorgt voor meer duidelijkheid voor clubs en minder problemen voor de nationale elftallen. Daarna zou in principe aan het einde van elk seizoen een groot toernooi moeten kunnen plaatsvinden, een WK of EK.”

“Clubs hebben er alle baat bij”

Volgens Wenger willen voetbalsupporters competities die goed van kwaliteit en simpel zijn. Maar elk jaar een groot toernooi, is dat niet gewoon om de FIFA meer inkomsten te doen genereren?

“Helemaal niet”, zegt de Fransman. “Er zullen niet meer wedstrijden zijn dan voorheen en spelers zullen minder vaak worden opgeroepen voor hun nationale teams. Het idee is echt om de kwaliteit van het voetbal en de competities te verbeteren. Er zit geen financiële bedoeling achter, vooral omdat de FIFA het geld herverdeelt. Dus spelers zullen niet meer aan de bak moeten en er zal een verplichte rustperiode ingelast worden na elke eindfase van een WK of EK, zo’n 25 dagen denk ik.”

Foto: BELGA

Wenger benadrukt ook dat “166 landen hebben gevraagd om deze mogelijkheid te onderzoeken” en dat er dus ook een pak minder kwalificatiewedstrijden zouden zijn.

“In plaats van tien groepswedstrijden zouden er zes zijn, bijvoorbeeld in poules van vier. Tegenwoordig zijn er voor het EK 24 kwalificatiewedstrijden voor 55 landen, of bijna 50 procent, en die genereren weinig enthousiasme. Het voetbalpubliek wil niet dat kwalificaties anderhalf jaar duren. We kunnen ze concentreren over vier tot vijf weken. En clubs hebben hierbij alles te winnen want ze zouden hun spelers zeven maanden lang bij zich hebben. En weet je, de spelers zijn over het algemeen voorstander. Ook Ronaldo, Kaka, Javier Mascherano en Gary Lineker zijn voorstander. Het is in het begin een idee dat niet positief onthaald wordt, tot je het hebt uitgelegd.”

Afwachten wat UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin van die uitleg denkt. Eind mei zei die nog dat “irrationeel” zou zijn om elke twee jaar een EK te organiseren.

