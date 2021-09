Lionel Messi speelde donderdagnacht een WK-kwalificatiewedstrijd met Argentinië. In de aanloop naar die partij met Venezuela (1-3 winst) sloot de kersverse PSG-speler een training af met een reeks vrije trappen. En zoals we gewoon zijn van Messi, zorgde die voor spektakel. Bij Brazilië zijn ze gewaarschuwd. Zondag wacht dé Zuid-Amerikaanse clash, in Sao Paolo.