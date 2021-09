Adoptiekind Yung pleit voor tijdelijke adoptiestop: “Ze vertelden mijn moeder dat ik gestorven was”

Tot haar dertigste was Yung Fierens (44) een grote voorstander van adoptie. Toen ontdekte ze dat ze helemaal geen weeskind was. Dat haar ouders nog leefden, dat ze twee zussen en een broer had. En dat haar moeder nooit toestemming had gegeven voor de adoptie. “Zij had te horen gekregen dat ik gestorven was. Met de papieren is fraude gepleegd”, zegt Yung.