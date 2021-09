Israëlische gevechtsvliegtuigen vallen buitenwijken van Damascus aan

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag doelen in Syrië geraakt. Dat meldt het Syrische staatspersagentschap Sana. “De Israëlische vijand voerde een aanval uit vanuit het noordoosten van Beiroet”, gericht op doelen in de buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damascus, aldus militaire bronnen.

Volgens Sana reageerde de Syrische luchtverdediging door de meeste raketten neer te schieten: de aanval zou enkel materiële schade veroorzaakt hebben. Getuigen hoorden vrijdag bij zonsopgang het geluid van de ronkende Israëlische vliegtuigen, die op lage hoogte over de buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beiroet vlogen.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, bevestigde de aanval. Volgens het Observatorium was de aanval gericht op militaire sites van de Syrische regeringstroepen, die gebruikt worden door pro-Iraanse milities om wapens te ontwikkelen.

“We geven geen commentaar op berichten in buitenlandse media”, zei een woordvoerder van het Israëlische leger aan het Duitse persagentschap dpa.