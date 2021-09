Red & Blue opent als eerste discotheek van het land na 1,5 jaar opnieuw de deuren: “Het werd godverdomme tijd”

Antwerpen - Donderdag mocht Red & Blue als eerste discotheek in België na anderhalf jaar opnieuw bezoekers verwelkomen. Officieel mogen clubs pas op 1 oktober de deuren openen, maar aangezien de nieuwe regels een uitzondering maken voor privé events en Bart De Wever zijn zegen gaf, konden feestvierders zich in de Lange Schipperskapelstraat nu al uitleven. En dat deden ze met veel overgave.

Donderdagavond stond er al gauw een hele wachtrij aan de deur van Red & Blue, waaronder niet alleen holebi’s -het traditionele publiek van de club- maar ook hetero’s. In de discotheek zelf was het ambiance alom, met een volle dansvloer en uiteraard de nodige verfrissingen. Wie een fles sterkedrank bestelde, kreeg die met vuurwerk geserveerd.

Drank met vuurwerk Foto: Victoriano Moreno

Kater op het werk

Zo hebben Marijke De Velder (23), Dante Wils (23), Thibaut Ruys (21), Rene Van Havere (22) en Matthis De Smet (24) uit Rumst, Antwerpen en Deurne zichzelf getrakteerd op een fles whisky. “Dit voelt een beetje als thuiskomen, al is het best spannend en zelfs een beetje raar om hier na al die tijd weer te zijn. Maar het is vooral tof om met onze vrienden te kunnen feesten, er een gezellige avond van te maken en de beentjes nog eens los te zwieren. Het werd godverdomme tijd. We zullen de keet mee sluiten. En die kater op het werk nemen we er met plezier bij. Dit is de beste beslissing die Bart De Wever ooit heeft genomen.”

Vrienden Marijke, Dante, Thibaut, Rene en Matthis zijn er helemaal klaar voor Foto: Victoriano Moreno

Handjes in de lucht

Dat wordt beaamd door Mystique (Dieter Weyn, 39), de dj van dienst. “Nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar bij deze een pluim voor de burgemeester. En hij heeft natuurlijk een punt. Wat kan in het Sportpaleis, moet ook hier kunnen. Tot de intocht van corona stond ik hier acht jaar elke donderdag achter de draaitafels en besef zelf nog niet helemaal dat ik hier nu opnieuw ben. Waanzinnig! Het is ook fijn om iedereen weer terug te zien. Ik ben echt superblij want dit is een van de weinige clubs waar men nog uitbundig uit de bol gaat, met handjes in de lucht en luidkeels meezingen.” Jennifer Lopez heeft net haar laatste refrein ingezet en dus rept dj Mystique zich weer naar de discobar.

DJ Mystique Foto: Victoriano Moreno

Statement

“Ik ben een beetje zenuwachtig, maar vooral blij dat ik besliste om nu al te openen”, vertelt Nourdin Ben Sellam, de uitbater van Red & Blue. ”Ik wil me niet uitspreken over de politieke kakofonie, maar ben het natuurlijk eens met het standpunt van Bart De Wever. Openen had ik trouwens ook zonder zijn toestemming gedaan, al had de politie dan waarschijnlijk voor de deur gestaan... Het is een statement, want achttien maanden sluiting zonder afdoende steun van de overheid is verschrikkelijk lang. Enfin, nu is er licht aan het einde van de tunnel. Onze vaste klanten konden eerst zelfs niet geloven dat Red & Blue weer open zou gaan, maar nu kunnen we dus eindelijk weer dansen.”

LEES OOK. “Als hij haar kan fileren, zal hij dat niet laten”: waarom het geen toeval is dat De Wever fel uithaalt naar Verlinden (+)

Eindelijk weer dansen Foto: Victoriano Moreno

Vrienden naar huis gestuurd

De coronaregels worden in Red & Blue strikt nageleefd. Er hangt prominent een CO2-meter in de zaal en terwijl het publiek zonder mondmasker kon feesten, droegen alle personeelsleden er wel eentje. Nourdin: “We hebben ook mensen moeten weigeren omdat ze nog niet volledig gevaccineerd waren of hun laatste prik minder dan twee weken geleden kregen. Zo moest ik vrienden en mensen uit Sint-Niklaas terug naar huis sturen. Erg jammer, maar het is nu eenmaal niet anders.”

Nourdin Ben Sellam, de uitbater van Red & Blue Foto: Victoriano Moreno

Blond en sportief

Joren Riemaecker (23) en Jari Spitaels (25) komen uit Vilvoorde. “We zijn eerder al naar zomerbars van The Villa en Carré geweest, maar zijn heel content dat we nog eens, zonder mondmasker, kunnen feesten als de beesten. Dit is écht uitgaan en dan nog in onze favoriete club. Vanaf nu kan het alleen maar beter worden.”

Joren en Jari uit Vilvoorde Foto: Victoriano Moreno

Ook vriendinnen Charlotte Schellens (22), Daantje Kuypers (23) -allebei uit Antwerpen- en Carolien Vercauteren (22) uit Kapellen zijn content. “We zijn hier nog niet zo vaak geweest, maar de vorige keer, natuurlijk lang geleden, was heel plezant. En we zullen er ook eentje drinken op Annelies Verlinden. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ze er uit ziet. Blond en sportief? Dat klinkt als mijn type,” grinnikt Carolien. “Ik ben blij dat ik voor corona nog kon uitgaan. Voor jongere mensen moet het een heel nieuwe ervaring zijn. Zitten en praten is leuk, maar af en toe moet je jezelf toch eens echt kunnen laten gaan.”

MIBL

Carolien, Charlotte en Daantje kunnen eindelijk weer uitgaan Foto: Victoriano Moreno

Aanschuiven geblazen Foto: Victoriano Moreno