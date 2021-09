Politie gaat extra controleren op gordeldracht en kinderzitjes in provincie Antwerpen

De politiediensten in de provincie Antwerpen organiseren van 6 tot en met 10 september een grootschalige actie met controles op het dragen van de veiligheidsgordel en het correct gebruik van kinderzitjes. Ook op het dragen van een helm en beschermende motorkleding zal gecontroleerd worden.

Het dragen van de gordel is - buiten een aantal uitzonderingen - wettelijk verplicht voor alle inzittenden en vermindert het risico op ernstige of dodelijke letsels aanzienlijk. “Uit onderzoek blijkt dat de inzittenden voorin vijf keer meer risico lopen om dodelijk gewond te raken als de personen achterin niet vastgeklikt zijn. Zonder gordel is het risico groot om bij een aanrijding uit de wagen te worden geslingerd. Bovendien is een airbag enkel veilig en heeft deze enkel effect in combinatie met de veiligheidsgordel”, klinkt het bij de politie.

Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1,35 m moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. “Uit studies blijkt dat zo’n 3 op de 4 kinderen niet volledig correct vastgeklikt zijn. Nochtans loopt een kind bij een ongeval veel minder risico op zware verwondingen als het veilig vastgeklikt zit in een aangepast kinderzitje. Ook bij lage snelheden en korte ritten.”

De bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen moeten een valhelm dragen. De bestuurders van speed pedelecs hebben de keuze tussen een bromfietshelm of een fietshelm. “Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt dat een helm het risico op hoofd- en hersenletsel aanzienlijk vermindert bij een botsing of valpartij. Bestuurders en passagiers van motorfietsen dragen naast de valhelm ook beschermende kledij die voor extra bescherming zorgt bij een botsing of een valpartij.”

Zo goed als alle lokale politiezones en de federale wegpolitie zullen volgende week controles uitvoeren op het gebruik van al deze beschermingsmiddelen op hun grondgebied. De provinciale actie wordt gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) van de federale politie in Antwerpen.