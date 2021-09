Diefstal van huisdieren wordt strafbaar feit in het Verenigd Koninkrijk

De diefstal van huisdieren moet als een aparte strafbare daad beschouwd worden, staat te lezen in een vrijdag gepubliceerd rapport van een Britse regeringscommissie. Huisdierendiefstal wordt in het Verenigd Koninkrijk vooralsnog als een verlies van eigendom beschouwd. In de nasleep van de aanzienlijke stijging van hondendiefstallen tijdens de coronapandemie, zal de Britse regering de straffen verscherpen.

Met de nieuwe wet wil de regering ook het emotionele leed, zowel van de baasjes als van de dieren, erkennen. In 2020 werden ongeveer 2.000 hondendiefstallen gemeld bij de Britse politie. Niet alleen het totaalaantal huisdieren, maar ook de prijzen van hondenpuppy’s schoten tijdens de coronapandemie de lucht in. Voor sommige hondenrassen stegen de prijzen met 89 procent, wat de dieren tot een interessant doelwit maakt voor dieven, aldus het persagentschap Reuters. Bij zeven op de tien gemelde huisdierendiefstallen gaat het dan ook om honden.

“Het stelen van een huisdier is een afschuwelijk misdrijf dat gezinnen groot emotioneel leed kan brengen, terwijl hardvochtige criminelen hun zakken vullen”, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Priti Patel. “Het nieuwe misdrijf van de huisdierenontvoering erkent dat dieren veel meer dan louter eigendom zijn en zal de politie een bijkomende instrument geven om deze misselijkmakende individuen voor het gerecht te brengen.”

“Het publiek is steeds meer van mening dat het huidige strafrecht en de straffen voor dierendiefstallen ontoereikend zijn”, klinkt het nog in het rapport. De diefstal van een dier wordt juridisch beschouwd als een verlies van eigendom. De wetgeving biedt de mogelijkheid om de daders tot zeven jaar gevangenisstraf op te leggen, maar hoe zwaar de straf is, hangt af van de geldwaarde van het gestolen voorwerp. Het is nog niet duidelijk hoe streng de straffen in de toekomst zullen zijn.