Steven Defour gaat weer sjotten... bij veteranenploeg: “Nicolas Frutos verkoos een buitenlands avontuur”

De veteranen van SK Londerzeel hebben er een attractie bij. Niemand minder dan Steven Defour komt de rangen versterken.

“Omdat Nicolas Frutos een buitenlands avontuur verkoos boven verder succes met Veteranen SK Londerzeel, waren we op zoek naar versterking”, klinkt het bij de ploeg, die tot voor kort de Argentijnse spits in dienst had naast ook onder andere Craig Bellamy. Nu wordt er dus gerekend op de exploten van een ex-Rode Duivel.

“Na weken onderhandelen zijn we enorm tevreden dat we onze nieuwe aanwinst kunnen aankondigen! Sinds gisteren is niemand minder dan ex-Gouden Schoen Steven Defour onze rangen komen versterken. Wij zullen hem met open armen ontvangen!”

LEES OOK. Nicolas Frutos ruilt Anderlecht nu definitief voor Amerika: “Ik krijg meer verantwoordelijkheid bij DC United”