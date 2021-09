PODCAST. Vera Van Laer, de moord die nooit zal opgelost worden

Na 25 jaar onderzoek valt het doek over het dossier-Vera Van Laer: er komt geen proces. Nochtans is het een van de meest ophefmakende zaken van de voorbije decennia. Met een flamboyante miljonair als hoofdverdachte. Met agenten die verdacht werden van corruptie en medeplichtigheid. Met een Nederlandse burgemeester wiens tuin werd omgespit en een bot dat werd opgestuurd uit de Filipijnen. Met een lichaam dat nooit gevonden is. Cedric en Pieter duiken in het dossier dat de Antwerpse politie nog altijd het schaamrood op de wangen bezorgt.