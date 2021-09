Kan Romelu Lukaku het doelpuntenrecord van Cristiano Ronaldo breken? Rode Duivel heeft al een serieuze voorsprong

Cristiano Ronaldo scoorde deze week zijn 110de en 111de doelpunt voor Portugal. Daarmee is hij nu de speler met de meeste internationale doelpunten ooit. Maar er komt er eentje aan die dat record wel eens zou kunnen verbeteren: Romelu Lukaku.

Ronaldo pronkte vrijdag fier met zijn certificaat van het Guinness World Record Book. “Altijd leuk om erkend te worden als breker van een wereldrecord. Laten we blijven proberen om de cijfers nog hoger te brengen!”, aldus CR7, die nog niet meteen van plan is om te stoppen bij Portugal.

De nieuwbakken Manchester United-speler doet er misschien maar best aan om nog wat doelpunten te maken, want Romelu Lukaku zit intussen al aan 66 interlandgoals voor de Rode Duivels. En dat in 99 interlands nog voor zijn 29ste verjaardag. Goed voor een goal in 67 procent van zijn wedstrijden. Toen Ronaldo dezelfde leeftijd had (28 jaar en 5 maanden) zat hij aan 39 doelpunten in 104 interlands. Goed voor 38 procent.

“Het record van Ronaldo? Ach, het ultieme doel is winnen”, reageerde ‘Big Rom’ na de overwinning tegen Estland. “Individueel is dat record halen misschien wel leuk, maar ik denk toch vooral in functie van de ploeg. Ik weet na de titel met Inter dat je vooral respect afdwingt met het winnen van prijzen met de ploeg.”

Het moet wel gezegd worden dat Ronaldo liefst 60 interlandgoals scoorde na zijn 30ste verjaardag. Lukaku heeft er momenteel nog 45 te gaan om het huidige record te evenaren.