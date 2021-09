Ze staan te popelen, de virussen die door de coronamaatregelen moeite hadden om nieuwe gastheren te vinden en zich te verspreiden. Hoe meer contacten, hoe meer zij weer tekeer kunnen gaan in de samenleving. En volgens experts kunnen ze wel eens harder toeslaan dan we gewoon zijn.

Het was schrikken voor huisartsen in het voorbije jaar. Ze kregen amper patiënten over de vloer die last hadden van luchtweginfecties, zoals verkoudheden. “Dat is logisch”, zegt Dirk Devroey, professor ...