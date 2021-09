Grimbergen -

Verschillende brandweerkorpsen moesten vrijdagochtend uitrukken voor een zware woningbrand in de Madeliefjesstraat Grimbergen. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen terwijl de vlammen razendsnel om zicht heen grepen. Toen de eerste brandweerwagens arriveerden sloegen de vlammen al uit het dak van de woning. De rookpluim was van kilometers afstand te zien.