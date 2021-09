26.000 Nederlandse huishoudens en ziekenhuis getroffen door E. colibacterie in drinkwater

Het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens heeft in het drinkwater in Oldenzaal en omgeving, in het oosten van Nederland, de E. colibacterie aangetroffen. Maar liefst 26.000 huishoudens zouden getroffen zijn. De ziekenhuisgroep Medisch Spectrum Twente heeft daarop zijn ziekenhuis in Oldenzaal gesloten. Vrijdagochtend wordt besloten of de afspraken na de middag weer in het ziekenhuis kunnen plaatsvinden.