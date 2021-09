Hij nagelde gevangenen aan het kruis voor zijn plezier en schopte hen als verjaardagscadeau: een van de ‘Jihadi Beatles’ pleit schuldig en riskeert levenslang

Eén na één komen de IS-beulen voor de rechter. Zo heeft Alexanda Kotey (37) donderdag schuldig gepleit voor een Amerikaanse rechtbank voor het mishandelen en vermoorden van 27 gevangenen in Raqqa. Kotey was een van de zogenaamde ‘Jihadi Beatles’, vier Londense jongemannen die naar Syrië trokken en een terreurbewind voerden in de IS-gevangenissen.