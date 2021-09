Talibanregering voor Afghanistan in de steigers: “Baradar wordt regeringsleider, ook zoon van stichter krijgt belangrijke post”

Mullah Baradar, de medeoprichter van de taliban, zal leiding geven aan de nieuwe Afghaanse regering. Dat hebben bronnen binnen de extremistische religieuze beweging vrijdagochtend bekendgemaakt. Baradar is momenteel de leider van de politieke tak van de taliban.

“Alle belangrijke leiders zijn aangekomen in Kaboel, waar de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de aankondiging van de nieuwe regering”, aldus een hooggeplaatste bron bij de taliban tegen persagentschap Reuters. Ook Mullah Mohammad Yaqoob, de zoon van de overleden taliban-oprichter Mullah Omar, en Sher Mohammad Abbas Stanekzai, zullen belangrijke posten in de nieuwe regering krijgen. Haibatullah Akhunzada, de opperste religieuze leider van de taliban, zal zich dan weer focussen op “religieuze materies van belang voor de overheid, binnen het kader van de islam”, aldus een andere bron.

Grote uitdagingen

De taliban namen op 15 augustus de controle over de Afghaanse hoofdstad Kaboel over, nadat ze eerder al de controle verwierven over de grootste delen van het land. Enkel in de noordoostelijke Pansjir-vallei ondervinden ze nog grootschalige weerstand, georganiseerd door de zoon van Shah Massoud, de legendarische leider van de Noordelijke Alliantie die de taliban in de jaren ‘90 bestreed. Er liepen onderhandelingen, maar die lijken spaak gelopen te zijn.

Daarnaast moeten de taliban ook een werkend staatsapparaat voor alle Afghanen op poten zetten: geloofwaardigheid in de ogen van – en erkenning door – de rest van de wereld zullen cruciaal zijn als de taliban willen rekenen op internationale hulp. Die is namelijk hoogstnoodzakelijk, met een economie die op apegapen ligt na 20 jaar oorlog, en met de dreiging van droogte en hongersnood in het vooruitzicht.