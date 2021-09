Prins William kwam persoonlijk tussenbeide om bevriende Afghaanse officier te redden uit Kaboel: “Volledig in lijn met de waarden die we bij het leger bijbrengen”

De Britse prins William heeft er persoonlijk voor gezorgd dat een Afghaanse kennis geëvacueerd werd uit het land. Dat meldt de Daily Mail.

Prins William kende de Afghaanse militair uit hun gezamenlijke tijd aan de militaire school van Sandhurst. Toen hij hoorde dat de man, die deel uitmaakte van het Afghaanse regeringsleger en samengewerkt zou hebben met de Britten, samen met zijn familie vastzat in de chaos aan de luchthaven van Kaboel, zou hij zijn militaire attaché de opdracht hebben gegeven om in te grijpen.

Attaché Rob Dixon zou daarop Brits legerpersoneel in Kaboel gecontacteerd hebben, waarna de Afghaanse militair en zijn familie toegang zouden hebben gekregen tot een Britse evacuatievlucht. “Deze interventie is volledig in lijn met de waarden die we bij het leger bijbrengen: trouw, en respect voor anderen”, aldus majoor Andrew Fox.

Het Verenigd Koninkrijk evacueerde de afgelopen weken ongeveer 15.000 mensen uit Afghanistan, maar er zouden nog talloze Afghanen die hand-en-spandiensten verleenden aan de Britten achtergebleven zijn in het land na het einde van de evacuatiemissies maandag.