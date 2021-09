Bestuurder gaat over de kop en slaat op de vlucht: man gevat op Antwerps golfterrein

Wommelgem - Bij een ongeval op de Uilenbaan in Wommelgem, in de provincie Antwerpen, is vrijdag een huurwagen over de kop gegaan. De bestuurder nam de benen, hij werd door de politie opgepakt op het nabijgelegen golfterrein.

Het ongeval gebeurde net voor 9 uur. Ter hoogte van de Ternesse Golf & Country Club knalde de bestuurder van een huurwagen tegen een betonnen wegversmalling. De wagen ging aan het tollen en belandde op zijn dak op het fietspad naast de weg. Bij het ongeval was geen andere wagen betrokken. Vermoedelijk had de bestuurder de wegversmalling niet of te laat opgemerkt.

De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar wachtte niet op de hulpdiensten. Om een nog onduidelijke reden kroop de man uit de wagen en sloeg hij via de gracht op de vlucht op de golfterreinen. Daar kon de politie de man na enige tijd oppakken, nadat mensen op het golfterrein een onbekende man hadden gespot ter hoogte van hole 15.

“De man werd overgebracht naar het commissariaat voor verhoor”, vertelt commissaris Johan Wonnink van politiezone Minos. De politie kan niet bevestigen of de man onder invloed van verdovende middelen reed of waarom hij op de vlucht sloeg. “De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht”, klinkt het.

Foto: BFM

