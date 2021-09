Afghaanse luchtvaartmaatschappij hervat binnenlandse vluchten

Ariana Afghan Airlines gaat als eerste Afghaanse luchtvaartmaatschappij opnieuw binnenlandse vluchten uitvoeren. Dat heeft de onderneming vrijdag bekendgemaakt.

“We hebben groen licht gekregen van de taliban en de luchtvaartautoriteiten en we zijn van plan om de vluchten vandaag (vrijdag) te hervatten”, zegt Tamim Ahmadi, een kaderlid van de luchtvaartmaatschappij. Volgens de website van Ariana Afghan Airlines zal er vrijdag een vlucht plaatsvinden van Kaboel naar Kandahar.

Ariana Afghan Airlines is de oudste luchtvaartmaatschappij van het land. De onderneming beschikt over een kleine vloot van vaak verouderde toestellen. De vluchten van de maatschappij worden niet toegelaten in de VS en de Europese Unie.

De burgerluchtvaart in Afghanistan werd zo goed als volledig stilgelegd nadat de taliban op 15 augustus de hoofdstad Kaboel in handen kregen. Een tiental dagen geleden werden alle niet-militaire vluchten van of naar Kaboel door de Afghaanse luchtvaartautoriteiten stilgelegd.