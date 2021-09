Kritiek op Fransen, middelvinger van bondscoach en vloek: onze tegenstanders in Final Four van Nations League vallen plots door de mand

Afgaande op de eerste speeldag van de WK-kwalificaties, maakt België aardige kans om volgende maand de Nations League te winnen. Niet dat wij het zo geweldig deden tegen Estland, maar de andere toplanden die het tot de laatste vier schopten in Italië, zakten stuk voor stuk door het ijs. Frankrijk, op 7 oktober onze tegenstander in de halve finales, blijft op de sukkel. Spanje is ineens weer het land dat zijn balbezit zo moeilijk omgezet krijgt in doelrijpe kansen en Italië heeft last van ‘de vloek van de na-apotheose’.