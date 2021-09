Auto aangereden door trein op overweg zonder slagbomen: tweede ongeval in drie maanden tijd

Erpe-Mere - Een auto is vrijdagvoormiddag aangereden door een trein ter hoogte van de overweg in de Beekstraat in Erpe-Mere. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren van af.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur. Een automobilist stak de spooroverweg over ter hoogte van de Beekstraat in de richting van de Oudenaardsesteenweg toen die gegrepen werd door het een trein. Op die plaats zijn geen slagbomen. Vermoedelijk was de bestuurder verblind door de zon, waardoor hij de rode lichten niet opmerkte. De auto werd bij de aanrijding enkele meters verder gekatapulteerd. De bestuurder kon zelf zijn voertuig verlaten en bleef ongedeerd. Hij is wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Op de trein waren op het moment van de aanrijding enkel de machinist en een treinbegeleider aanwezig. Zij raakten niet gewond. De trein, die bekendstaat als het scholierentreintje omdat hij dagelijks heel wat schoolkinderen vanuit Erpe-Mere naar Aalst brengt, was op de terugweg van Aalst.

Het treinverkeer werd door het ongeval een tijdlang stilgelegd. De politie kwam ter plaatse om de weg af te sluiten richting de Beekstraat en Lindekouter. De schade aan de wagen was enorm. De trein bleek er minder erg aan toe.

Tweede aanrijding op korte tijd

Het is al de tweede keer in drie maanden tijd dat er op diezelfde overweg een aanrijding plaatsvindt. Op 1 juni was er al een ongeval. Ook toen vielen er geen gewonden.