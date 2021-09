Nieuw onderzoek tegen voormalige Franse premier Fillon over tewerkstelling van parlementaire medewerker

Er is opnieuw een onderzoek opgestart tegen de voormalige Franse premier François Fillon wegens mogelijk gesjoemel met de aanwerving van een parlementaire medewerker. Dat hebben Franse gerechtelijke diensten vrijdag bevestigd.

De rechtse politicus François Fillon was de topfavoriet voor de Franse presidentsverkiezingen van 2017. Maar zijn campagne ontspoorde nadat bekendraakte dat hij zijn vrouw Penelope Fillon jarenlang onterecht met overheidsgeld betaalde, door haar een nepbaan te geven als parlementaire medewerker. Vorig jaar werd hij daarvoor tot vijf jaar cel veroordeeld, maar Fillon is in beroep gegaan.

Volgens Franse media loopt er intussen een ander onderzoek over misbruik van overheidsgeld via de aanwerving van een parlementaire medewerker. Volgens RTL gaat het om de schrijver Maël Renouard, die van 2013 tot 2015 als zijn assistent stond ingeschreven. Maar Renouard zou eigenlijk zijn ingehuurd om het boek “Faire” te schrijven, dat in september 2015 gepubliceerd werd en dat deel uitmaakte van Fillons verkiezingscampagne.

De Franse anticorruptiedienst OCLCIFF gaat nu na of het contract van Renouard, die in die periode als parlementaire medewerker in totaal 38.000 euro aan overheidsgeld kreeg, op basis van deze opdracht kan worden gerechtvaardigd.

Volgens een bron bij de gerechtelijke diensten werd de gewezen premier (2007-2012) eerder dit jaar al ondervraagd in dit dossier. Het is nog niet duidelijk of Fillon ook voor de rechter zal moeten verschijnen. “Het is verbijsterend om te doen alsof een parlementaire medewerker niet mag meeschrijven aan een politiek boek van een parlementslid”, zo heeft Antonin Lévy, de advocaat van Fillon, intussen gereageerd.